15 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Год Уральского рока стартует юбилейным концертом в феврале

Год Уральского рока, посвященный 40-летию Свердловского рок-клуба, стартует в феврале 2026 года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
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По данным мэрии, старт Году Уральского рока будет дан юбилейным концертом "Урфин Джюс. 45". Он пройдет 4 февраля – в день памяти поэта Ильи Кормильцева, писавшего тексты для песен группы.

Также в программу мероприятий войдут концерт, посвященный Году Уральского рока, в День города; фестиваль молодежных рок-групп в ЦПКиО имени Маяковского; выставки, посвященные Году Уральского рока; кинопоказ фильма об уральском роке; спектакли, основанные на музыке уральских рок-групп; реставрация записей артистов Свердловского рок-клуба и издание партитур их песен.

Кроме этого, в следующем году юбилею Свердловского рок-клуба будут посвящены ледовый городок и фестиваль "Уральская ночь музыки".

Напомним, ранее в Екатеринбурге придумали другие мероприятия в честь Года уральского рока.

Теги: Год Уральского рока, концерт, Екатеринбург


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