США прекратили безвозмездное финансирование военной помощи Украине

Вашингтон прекращает безвозмездное финансирование военной помощи Украине. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News.

Он сказал, что времена, когда США без ограничений отправляли деньги американских налогоплательщиков Украине, подошли к концу. Президент страны Дональд Трамп принял решение, согласно которому Киев будет получать вооружение от США, где его будут производить, но оплачивать это будут страны Европы. Спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил, что скоро обсудит в Киеве с Зеленским план по новым поставкам оружия.

Накануне The Wall Street Journal написала, что министр обороны США Пит Хегсет приостановил отправку американской военной помощи Украине после получения записки от своего заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби. В ней говорилось о том, что поставки Украине оружия могут еще больше истощить и без того немногочисленные запасы Пентагона. Колби предлагает передать их Тайваню. По данным Associated Press, 10 июля поставки были возобновлены частично.



