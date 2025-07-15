Большинство учителей сталкивались с оскорблениями со стороны школьников

66% учителей сталкивались в работе с ситуациями, когда ученики покушались на их честь, достоинство и доброе имя.

Согласно опросу СПЧ, с 34% этого не случалось. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Сморода. Свидетелями оскорблений коллег со стороны школьников были 43% респондентов, 57% никогда не видели этого.

СПЧ также спросил преподавателей, родителей, студентов педагогических вузов и учеников, нужно ли оценивать поведение детей и подростков в школе. 68% поддержали эту идею, 26% высказались против. СПЧ также провел отдельный опрос среди родителей. Не одобряют оценку поведения 20%, оставшиеся 80% поддерживают это.

Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что оскорбление учителя – это табу, а плохое поведение должно быть наказано. По его словам, видео в интернете, на которых школьники оскорбляют и бьют учителя, недопустимы, сообщают "Ведомости".

Напомним, Минпросвещения России определило 84 школы, в которых в этом году пройдет эксперимент по выставлению ученикам оценок за поведение. Если этот опыт сочтут удачным, его распространят на все российские школы.