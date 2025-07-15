Россиян предупредили о рисках "серых" схем рассрочки на квартиры

В Банке России обеспокоены "серыми" схемами рассрочки, которая берется после ввода жилья в эксплуатацию.

Как заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова, застройщики находят способы обойти требования закона, который подразумевает, что рассрочку оформляют только на квартиры в строящихся домах. Из-за рассрочки клиент может оказаться без квартиры и потерять внесенные деньги.

По закону 214-ФЗ, если дом уже сдан, рассрочку оформить нельзя — можно купить квартиру за всю сумму или в кредит. Однако девелоперы нашли способ обойти это требование. Жилье они продают в рассрочку на 10 лет с первоначальным взносом в 10%. Застройщик и покупатель подписывают договор о рассрочке, а окончательная сделка оформляется только к концу графика платежей. Формально это не рассрочка, а поэтапная оплата по предварительному договору. Однако по своей сути это тот же самый механизм — просто замаскированный.

Это оказывается выгоднее ипотеки под рыночный процент, который доходит до 28%. Такой подход делает квартиры доступнее для людей, но и риски значительно выше, сообщают "Известия".