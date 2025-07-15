Трамп: Разговоры с Путиным всегда проходят приятно

Президент США Дональд Трамп заявил, что часто разговаривает с лидером России Владимиром Путиным и их беседы всегда проходят в дружественной обстановке.

По его словам, несмотря на приятные беседы, конфликт на Украине не прекращается. "Я часто с ним говорю о том, чтобы закончить все это. Каждый раз кладу трубку и думаю: "Ну, был приятный разговор". А потом – ракеты запускаются по Киеву или другому городу. Думаю: странно. Когда это происходит три – четыре раза, понимаешь, что разговоры ничего не значат. Общение у нас всегда вежливое… А ночью – взрывы", – указал глава Белого дома.

Он отметил, что в какой-то момент одних разговоров становится недостаточно – необходимы действия и реальные результаты, сообщают "Ведомости".

Напомним, Трамп встретился с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. Во время разговора политик выдвинул ультиматум по урегулированию на Украине. По его словам, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию, будут введены вторичные пошлины в отношении России на уровне примерно 100%.