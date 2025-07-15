Трамп анонсировал поставки оружия Украине

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Киев получит вооружение от США, а оплату за него полностью обеспечат государства Европы.

По его словам, Вашингтон не будет нести никаких затрат. "Мы не покупаем – мы производим, а они оплачивают", – указал глава государства. Трамп отметил, что достигнутое соглашение – "очень крупное". Речь идет о военной технике на миллиарды долларов, которая будет закуплена у США, передана НАТО и поступит на поле боя.

Президент США считает, что у Украины не было никаких шансов в начале конфликта, если бы она не получила американское вооружение, сообщают "Ведомости".

Ранее сообщалось, что Трамп может объявить о новом плане вооружения Украины. В этот план могут быть включены наступательное оружие и ракеты большой дальности, способные долететь до Москвы.