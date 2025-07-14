Власти Прикамья поддержат фермеров

В Пермском крае определены победители конкурса на получение гранта "Агростартап". Это одна из самых востребованных мер поддержки. Она помогает тем, кто только начинает своё дело и готов вкладываться в село и создавать рабочие места. Размер гранта – от 1,5 до 3,5 млн руб.

В этом году из 47 заявок из 25 муниципалитетов Пермского края отобрано 14 лучших проектов. Среди них — Ирина Величко из Чернушинского округа с проектом по выращиванию жимолости.

Она планирует не только наладить производство свежих ягод, но и заняться их переработкой и поставками за пределы региона, написал в своём telegram – канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.