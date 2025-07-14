Правительство России даст 15 млрд на модульные гостиницы

Власти России готовы потратить 15 млрд руб. на модульные гостиницы. В 2025-27 гг. федеральное Правительство направит эти деньги на поддержку соответствующих инвестиционных проектов.

Субсидии дадут 55 регионам, инвестиционные проекты в которых прошли отбор Минэкономразвития. Там появится ещё свыше 10 тыс. мест для отдыха туристов. При этом инвесторам на Дальнем Востоке, в Арктике и на Крайнем Севере разрешается использовать субсидии на возведение некапитальных средств размещения незаводского производства. Это связано с отдалённостью таких территорий от центров производства модульных конструкций и дорогой доставкой.

Среди приоритетных направлений – реализация инвестиционных проектов в новых регионах и на территориях особых экономических зон туристско-рекреационного типа, строительство объектов вблизи автомобильных туристических маршрутов, проходящих по участкам федеральных дорог М-4 "Дон", М-8 "Холмогоры", М-11 "Нева", М-12 "Восток", сообщает пресс-служба Правительства России.