Трамп: Если за 50 дней не будет соглашения по Украине, США введут пошлины

Президент США Дональд Трамп встретился с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. Во время разговора политик выдвинул ультиматум по урегулированию на Украине.

"Мы введем очень жёсткие пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение (по урегулированию на Украине) – тарифы на уровне примерно 100%, их можно назвать вторичными тарифами", - сказал Трамп.

Введение пошлин не потребует одобрения Конгресса, пишет РИА Новости.