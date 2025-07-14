Писателя Бориса Акунина* приговорили к 14 годам колонии строгого режима

2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил писателя Бориса Акунина* (он же Григорий Чхартишвили*) к 14 годам лишения свободы, первые четыре года он должен отбывать в тюрьме (самый строгий вид пенитенциарных учреждений в РФ), остальное – в исправительной колонии строгого режима. Приговор вынесен заочно, сообщили в прокуратуре Москвы. Обвинение просило приговорить знаменитого писателя к 18 годам колонии строгого режима.

Акунин* был признано военным судом виновным по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма и призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы. В 2024 году Акунина* объявили в розыск и заочно арестовали. Тоже заочно – с 2014 года писатель живет в Лондоне.

По версии обвинения, в 2023 году Акунин* "в ходе устного общения посредством видеосвязи с двумя определенными лицами, заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации, активно склонял собеседников к участию в таких действиях и оправдывал террористическую деятельность".

А в 2024 году Чхартишвили*, по версии обвинения, "руководствуясь мотивами политической и идеологической ненависти, разместил в открытом доступе в администирируемом им канале одного из мессенджеров публикацию, содержащую публичное оправдание терроризма".

Также писателя обвинили в том, что он нарушал закон об иноагентах и "опубликовал не менее 33 материалов в одном из мессенджеров без указания на то, что они произведены, распространены и (или) направлены иностранным агентом либо касаются его деятельности".

Также суд лишил писателя права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов на четыре года со штрафом 400 тыс. руб.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ, внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга