19 июля ФСО закроет доступ к Мавзолею и некрополю Кремлевской стены

19 июля ФСО закроет доступ посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены, передает РБК со ссылкой на Федеральную службу охраны. Причина закрытия не сообщается.

Обычно в субботу Мавзолей Ленина открыт для посещения с 10 утра до 13 часов дня.

В мае этого года из закупочной документации стало известно, что Минкультуры хочет провести реставрацию Мавзолея Ленина, на это ведомство готово выделить 19,6 млн руб. На эти деньги подрядчик должен провести противоаварийные и реставрационные работы, а также приспособить Мавзолей к "современному использованию".

В канун закрытия Мавзолея на реставрацию на православном телеканале "Спас" вышел фильм о Мавзолее Ленина под названием "Мумия". Он был раскритикован политиками, журналистами и общественными деятелями левых взглядов, в КПРФ даже призвали объявить телеканал "Спас" иноагентом.