Силовики опубликовали видео нейтрализации агента спецслужбы Украины в Тюменской области

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео нейтрализации агента спецслужбы Украины в Тюменской области, передает корреспондент Накануне.RU.

На опубликованном видео момент перестрелки силовиков с боевиком, его попытка ранить сотрудников ФСБ гранатой, а также оружие и боеприпасы ликвидированного боевика.

Напомним, злоумышленник - гражданин РФ, завербованный украинскими спецслужбами. Он планировал совершить террористический акт в отношении одного из военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации. Его деятельность пресекла Федеральная служба безопасности РФ.

При задержании преступник оказал активное вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.