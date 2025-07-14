В чеченской школе хафизов учитель палкой избил детей

СКР начал проверку после того, как в соцсетях появились кадры избиения учителем в школе хафизов одного из учеников. Инцидент произошел в чеченском городе Гудермес.

"В ходе мониторинга в социальных медиа выявлено видео, на котором учитель школы в Гудермесе наносит удары палкой двум несовершеннолетним ученикам. По данному факту следственным управлением СКР по Чеченской Республике организовано проведение доследственной проверки по ст.117 УК РФ (истязание)", - сообщили в Следственном комитете.

Уполномоченный по правам ребенка в Чечне Хамзат Хирахматов сообщил, что инцидент произошел еще несколько месяцев назад и меры по нему уже приняты.

Школа хафизов – религиозное учебное заведение, некоторые работают по интернатной системе, акцент сделан на изучении Корана. Мальчики и девочки учатся в разных школах. Хафиз – человек, знающий Коран наизусть.