В России – 2,8 миллиона многодетных семей

На совещании у Владимира Путина озвучено количество многодетных семей России.

"Сегодня в нашей стране – 2,8 млн многодетных семей, из них в реестре – уже 2,1 млн. Он сегодня является востребованным, то есть это и возможность документально подтвердить свой статус и через штрих-код либо через портал точно так же достаточно удобно, и граждане этим активно пользуются", - приводит пресс-служба Кремля слова главы Минтруда Антона Котякова.

Депутаты СРЗП недавно предложили ввести для многодетных родителей дополнительный оплачиваемый отпуск 14 дней в году. Россияне эту идею в целом одобряют.