14 Июля 2025
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Фото: скриншот трансляции пленарного заседания Госдумы

Нового главу Минтранса Андрея Никитина представили коллективу

Нового министра транспорта России представил коллективу вице-премьер Виталий Савельев, курирующий транспортную сферу в правительстве РФ. В минувший четверг Андрея Никитина по представлению президента и премьера утвердила министром Госдума, а меньше недели назад он еще был заместителем министра, а его шефом работал Роман Старовойт.

Во вторник, 8 июля, указом президента Старовойт был уволен, через несколько часов его нашли мертвым с огнестрельным ранением в Подмосковье.

Савельев напомнил сотрудникам министерства, что Никитин до назначения в Минтранс был руководителем АСИ и губернатором Новгородской области: "Этот опыт безусловно пригодится в Минтрансе, поможет серьезно укрепить позиции министерства и эффективно решить задачи, которые сегодня поставлены перед отраслью".

"Готов работать в единой команде, чтобы вместе добиваться результатов, поставленных президентом и правительством. В своей работе я всегда опирался и буду опираться на профессионалов — на тех, кто готов брать на себя ответственность, предлагать эффективные решения и обеспечивать их выполнение. Моя основная задача — обеспечить вас всеми необходимыми ресурсами и полномочиями для успешной работы", - заявил новым подчиненным Никитин.

Теги: андрей никитин, роман старовойт, минтранс


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