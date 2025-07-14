В Тюменской области трех бывших сотрудников "Тюмень Водоканала" обвиняют в коммерческом подкупе

В Тюменской области трех бывших сотрудников "Тюмень Водоканала" обвиняют в коммерческом подкупе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, с 2021 года по 2024 год обвиняемые, занимавшие должности инженера по надзору за строительством, начальника и заместителя начальника участка цеха, организовали получение и получали коммерческие подкупы от представителей подрядных организаций за приемку работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения без замечаний.

Всего обвиняемые получили 102 денежных вознаграждения, общая сумма которых превысила 2,7 млн руб. На автомобили обвиняемых CHEVROLET и HONDA, стоимостью 2,9 млн руб. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Тюмени. Санкция ч. 7 ст. 204 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет со штрафом в размере до 40-кратной суммы взятки.