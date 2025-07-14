От фигурантов дела о хищениях при строительстве фортификаций в Белгородской области требуют почти миллиард

В Останкинский райсуд Москвы поступил иск заместителя Генерального прокурора России в интересах Российской Федерации. Речь в документе идёт о взыскании 924,87 млн руб. из-за нарушений во время строительства фортификационных сооружений на границе Белгородской области России и Украины.

Ответчиков в иске несколько. Это люди по фамилиям Петряков, Новиков, Боровков, Зайнуллин (вице-губернатор Белгородской области), Зимин, Сошников, а также две организации – ООО "Регион Сибирь" и ООО "Стройинвестрезерв".

В иске указано, что Генпрокуратура установила факты "коррупционного обогащения лиц, занимающих публично значимые должности в Белгородской области". Сделали они это во время выполнения государственных контрактов на строительство фортификационных сооружений, обеспечивающих безопасность страны.

Истец просит суд взыскать с ответчиков в федеральный бюджет солидарно 924 млн 873 тыс. 796 руб. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 28 июля, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В июне вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин был арестован на два месяца. Вместе с ним задержаны два коммерсанта. Позже следствие предъявило Зайнуллину обвинение в хищении бюджетных средств в составе группы в особо крупном размере.