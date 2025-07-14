"Не ожидал такого". Капитан "Челси" удивился поведению Трампа на клубном чемпионате мира

Капитан футбольного клуба "Челси" Рис Джеймс удивился поведению президента США Дональда Трампа на клубном чемпионате мира.

Трамп принял участие в торжественной церемонии после финала турнира. После того как финалистов наградили медалями, "Челси" вынесли кубок, но Трамп не покинул помост и остался вместе с игроками.

"Я не ожидал, что он поднимет трофей вместе с нами, но, думаю, это показывает, насколько велик турнир", — приводит цитату Джеймса Yahoo Sports.

По его словам, Трамп в этот момент поздравил футболистов и сказал, чтоб они наслаждались моментом.

Напомним, что в финальной встрече клубного чемпионата мира английский "Челси" разгромил французский "ПСЖ" со счётом 3:0. Отличись Жоао Педро и дважды Коул Палмер.

В минувшем сезоне лондонцы также выиграли Лигу конференций UEFA.