14 Июля 2025
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Общество Амурская область
Фото: Накануне.RU

В Благовещенске полностью запретили электросамокаты

В Благовещенске с сегодняшнего дня введен полный запрет на средства индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом заявил мэр Олег Имамеев.

Ранее соответствующий закон приняло Заксобрание Амурской области. С операторами электросамокатов пытались договориться, но бесполезно. Жители устали от бесконечной езды самокатов в городе. Сначала их запретили в центре, но они переместилась в другие районы города, где их поток стал еще более бесконтрольным. Их пользователи воспринимают их не как средство передвижения, а как игрушку, игнорируя правила безопасности. В результате - травмы пешеходов, аварийные ситуации и сотни жалоб от жителей. Поэтому запрет - это вынужденная, но необходимая мера.

"Теперь за любое передвижение или размещение СИМ на территории Благовещенска будет налагаться штраф до 100 тысяч рублей по каждому факту нарушения. Это серьезное ограничение, но иного выхода нет. Город должен быть комфортным и безопасным для всех", - написал мэр.

Физлицам грозит штраф за езду на электросамокатах от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам - от 15 до 25 тысяч рублей, юрлицам - от 100 до 150 тысяч рублей.

В 2024 году продолжился быстрый рост числа аварий и несчастных случаев с участием СИМ. Число ДТП увеличилось на 43%, а количество погибших в авариях - на 26%. По данным МВД, 65% этих инцидентов связаны с использованием кикшеринговых электросамокатов. Всего за год от самокатов погибли 54 человека, из которых семеро - дети, заявил в апреле глава "Союза пешеходов" Владимир Соколов.

Теги: самокаты, СИМ, запрет, штраф


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