14 Июля 2025
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Политика Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Врип мэра Вологды стал Сергей Жестянников

Первый заместитель Губернатора Вологодской области подал заявление об отставке по собственному желанию. Георгий Филимонов предложил Сергею Жестянникову использовать свой управленческий опыт, возглавив мэрию Вологды в преддверии 880-летнего юбилея.

«Предложил Сергею Геннадиевичу Жестянникову перейти на работу в мэрию города Вологды на должность первого заместителя, а в дальнейшем стать временно исполняющим полномочия мэра. Сергей Геннадиевич – сильный руководитель с богатым опытом антикризисного управления и идеальный кандидат на эту должность. Все это он применит для подготовки областной столицы к празднованию ее 880-летнего юбилея в 2027 году. Совместными усилиями будем поддерживать высокий темп работы и достигать результатов», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Сергей Жестянников сохранит свои статусы в рабочих группах областного Правительства, включая контроль исполнения поручений главы региона, работу по направлениям демографии, кадрового резерва и др. Также он выступит в качестве куратора мэра Череповца Романа Маслова.

В свою очередь, Андрей Накрошаев сложил полномочия мэра города Вологды и перешел на работу в Правительство региона, где будет курировать вопросы строительства.

«Андрей Николаевич Накрошаев усилит действующую команду Правительства Вологодской области и возглавит Министерство строительства. У него есть богатый хозяйственный опыт, который он получил, контролируя городские стройки на посту мэра Вологды. Продолжим курс на развитие и процветание областной столицы и всей Вологодской области. Нацелены на прагматичный и конкретный результат», – отметил Георгий Филимонов.

В скором времени Вологодская городская Дума объявит конкурс на замещение должности мэра города, а затем выберет и утвердит кандидатуру на конкурсной основе. Свою кандидатуру выдвинет и Сергей Жестянников.

Теги: георгий филимонов, сергей жестянников, мэр вологды


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