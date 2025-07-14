Врип мэра Вологды стал Сергей Жестянников

Первый заместитель Губернатора Вологодской области подал заявление об отставке по собственному желанию. Георгий Филимонов предложил Сергею Жестянникову использовать свой управленческий опыт, возглавив мэрию Вологды в преддверии 880-летнего юбилея.

«Предложил Сергею Геннадиевичу Жестянникову перейти на работу в мэрию города Вологды на должность первого заместителя, а в дальнейшем стать временно исполняющим полномочия мэра. Сергей Геннадиевич – сильный руководитель с богатым опытом антикризисного управления и идеальный кандидат на эту должность. Все это он применит для подготовки областной столицы к празднованию ее 880-летнего юбилея в 2027 году. Совместными усилиями будем поддерживать высокий темп работы и достигать результатов», – сказал Георгий Филимонов.

Сергей Жестянников сохранит свои статусы в рабочих группах областного Правительства, включая контроль исполнения поручений главы региона, работу по направлениям демографии, кадрового резерва и др. Также он выступит в качестве куратора мэра Череповца Романа Маслова.

В свою очередь, Андрей Накрошаев сложил полномочия мэра города Вологды и перешел на работу в Правительство региона, где будет курировать вопросы строительства.

«Андрей Николаевич Накрошаев усилит действующую команду Правительства Вологодской области и возглавит Министерство строительства. У него есть богатый хозяйственный опыт, который он получил, контролируя городские стройки на посту мэра Вологды. Продолжим курс на развитие и процветание областной столицы и всей Вологодской области. Нацелены на прагматичный и конкретный результат», – отметил Георгий Филимонов.

В скором времени Вологодская городская Дума объявит конкурс на замещение должности мэра города, а затем выберет и утвердит кандидатуру на конкурсной основе. Свою кандидатуру выдвинет и Сергей Жестянников.