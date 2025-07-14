О массовом отравлении в "Баден-Бадене" в Екатеринбурге доложат главе СК

Глава Следственного комитета России потребовал доклад о расследовании отравления в термальном комплексе "Баден-Баден" в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в одном из термальных комплексов произошло массовое отравление хлором его сотрудников, несколько человек были госпитализированы. По данному факту уже возбуждено и расследуется уголовное дело.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

Ранее в термальном комплексе "Баден-Баден" в Екатеринбурге прокомментировали ситуацию с массовым отравлением своих сотрудников. Там заявили, что все термы работают в штатном режиме, а пострадавших ждут премии.