14 Июля 2025
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Фото: Алексей Варзегов

"Лето с РМК": в центре Екатеринбурга открылась летняя креативная площадка

В центре Екатеринбурга на набережной реки Исети между улицами Добролюбова и Горького начала свою работу креативная площадка "Лето с РМК".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, день открытия фестиваля посвятили Благотворительному фонду РМК – в этом году он отмечает 20-летие. Гостям площадки рассказали о добрых делах и помощи окружающим.

Фестиваль "Лето с РМК" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Алексей Варзегов

Программа была расписана на целый день. Театр "Пиноккио" показал ребятам яркий интерактивный спектакль "Заяц, Лиса и Петух", а аниматоры подготовили для детей красочную игровую программу с мыльными пузырями и разными активными заданиями.

Фестиваль "Лето с РМК" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Алексей Варзегов

Самые стойкие родители остались еще и на встречу с врачом-иммунологом-аллергологом. Общение длилось около полутора часов, так как у родителей накопилось очень много вопросов. Врач развеяла мифы про витамины, рассказала, как распознать истинную аллергию и как помочь ребенку снять ее симптомы.

Фестиваль "Лето с РМК" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Алексей Варзегов

"Творческая площадка уже второй год подряд дает нам замечательную возможность проводить праздник для ребят и их родителей. Все наши мероприятия – про добро и о том, как важно быть неравнодушным, дарить тепло и заботу тем, кто в этом нуждается. Мы очень надеемся, что наш праздник будет не только веселым, но и полезным. Именно поэтому, помимо спектакля и развлекательной программы, мы запланировали и встречу с врачом-иммунологом, чтобы родители могли задать волнующие их вопросы", - рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

Фестиваль "Лето с РМК" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Алексей Варзегов

Фестиваль "Лето с РМК" проходит уже второй год подряд. В прошлом году площадку посетили более 10 тысяч человек, поэтому организаторы решили повторить и усовершенствовать программу. Каждый день на протяжении месяца на площадке будут проходить мастер-классы, спортивные мероприятия с чемпионами из Академии единоборств РМК и Pilates RCC, концерты живой музыки, детские праздники, показы художественных и документальных фильмов. Гостей ждут и познавательные лекции от экспертов.

Фестиваль "Лето с РМК" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Алексей Варзегов

18 июля пройдет день аварийно-спасательного подразделения "РМК Поиск": гости смогут попробовать себя в роли спасателей и научатся оказывать помощь в экстремальных ситуациях.

19 июля открытую тренировку проведет "Уральский Халк" Иван Штырков.

Иван Штырков(2023)|Фото: Накануне.RU

А 20 июля на площадке широко отметят один из главных праздников на Урале – День металлурга. Гостей ждет фотовыставка "Медь.Арт", познавательные викторины с призами и концерт живой музыки.

Вход на все мероприятия свободный, но количество мест на тренировках и мастер-классах ограничено. Зарегистрироваться на мастер-классы и узнать подробности о проекте можно на сайте letormk.ru.

Основные события первой недели

14 июля, понедельник. Литературная вечеринка "Притяжение классики» и концерт "Любимые песни".

16 июля, среда. Мастер-класс "Уральский гербарий" и лекция "Отражение Урала в художественной жизни Екатеринбурга".

17 июля, четверг. Лекторий "Говорит РМК" на тему "Искусство задавать вопросы и отвечать на них".

18 июля, пятница. День "РМК Поиск". Гости смогут попробовать себя в роли спасателей и научиться оказывать помощь в экстремальных ситуациях.

19 июля, суббота. Открытая тренировка со звездой – "Уральским Халком" Иваном Штырковым.

20 июля, воскресенье. Празднование Дня металлурга. В программе – детское научное шоу, спектакль "Огневушка-поскакушка", мастер-классы по созданию украшений из уральских камней, викторины и праздничный концерт.

Теги: Лето с РМК, программа, фестиваль, Штырков, Екатеринбург


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