В Пермском крае выпустили брошюру с правилами поведения для мигрантов

Многофункциональный миграционный центр Пермского края разработал памятку для иностранных граждан под названием "Правила поведения иностранного гражданина в России", сообщили Накануне.RU в пресс-службе центра.

В документе содержатся основные рекомендации, которые помогут мигрантам адаптироваться в стране. Так, согласно памятке, находящиеся в России иностранцы должны вести себя уважительно по отношению к местным жителям и соблюдать принятые в обществе нормы поведения. В частности, мигрантам необходимо строго соблюдать законы Российской Федерации, включая правила пребывания в стране, трудовое законодательство и нормы поведения в общественных местах.

Особое внимание уделяется уважению к культуре и традициям России. Мигрантам рекомендуется проявлять толерантность к религиозным убеждениям, национальным праздникам и общепринятым нормам поведения. Важным аспектом интеграции названо изучение русского языка, которое облегчит взаимодействие с местными жителями и поможет лучше понять культуру страны.

В брошюре подчеркивается важность вежливого и корректного поведения в общественных местах. Мигрантам следует соблюдать правила поведения в транспорте, общественных учреждениях, уважать личное пространство окружающих.

Отдельное внимание уделено трудовой деятельности. Иностранцам рекомендуется официально трудоустраиваться и работать в соответствии с российским законодательством. Это не только поможет избежать юридических проблем, но и будет способствовать адаптации в обществе.

В памятке также содержится совет обращаться за правовой помощью к официальным источникам информации или юридическим консультантам в случае возникновения вопросов или проблем. Мигрантам напоминают о необходимости уважать частную собственность и общественное имущество, а также содействовать правоохранительным органам при возникновении конфликтных ситуаций.

Разработчики брошюры подчеркивают, что уважительное и законопослушное поведение способствует созданию позитивного образа мигрантов в обществе и облегчает процесс их интеграции в новую среду.