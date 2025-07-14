В Екатеринбурге православный фестиваль Урала - «Царские дни» пройдет при поддержке Фонда святой Екатерины

В Екатеринбурге стартовал православный фестиваль Урала - «Царские дни». С 11 по 21 июля верующие будут вспоминать житие Царской семьи, а на Урал приезжают десятки тысяч паломников.

Царские дни проходят при поддержке Фонда святой Екатерины и объединяют в себе десятки памятных мероприятий в разных городах нашего региона.

Главным событием станут Божественная литургия в ночь с 16 на 17 июля на площади перед Храмом-на-Крови, на которой соберутся тысячи верующих, и Царский крестный ход до монастыря на Ганиной Яме.

18 июля уже в Алапаевске пройдут богослужения в память Великой княгини Елизаветы Фёдоровны, инокини Варвары и других мучеников.

Впервые в рамках «Царских дней» пройдёт Православный студенческий форум «Русская мысль из прошлого в будущее». Форум направлен на обсуждение истории России и роли православия в современном обществе. В нём примут участие студенты УрФО и других регионов, представители духовенства и специалисты в области русской религиозно-философской мысли.

В культурной программе фестиваля — «Царские музыкальные вечера» и «Царские встречи», где выступят артисты «Театра слова», Свердловской филармонии, Оперного театра, а также гости из Большого театра Узбекистана и Московских театров Станиславского и Немировича-Данченко. Особое внимание уделено юным артистам православного театра «Божии люди» из Барнаула с программой «Романовы – Царский путь».

До 18 июля в Екатеринбурге, Каменск-Уральском и Алапаевске пройдёт фестиваль колокольного звона «Благовествуй, земле уральская!». В нём примут участие звонари из разных регионов России — Троице-Сергиевой лавры, Новосибирска, Ярославля, Читы и других городов. Они проведут мастер-классы, концерты и будут сопровождать крестный ход и богослужения.

Особенностью этого года станет экспозиция икон «Небесные покровители Дома Романовых», подготовленная совместно с Алтайской епархией. Выставка включает редкие иконы XVII–XVIII веков, среди которых икона святого Иова Многострадального, предположительно принадлежавшая Николаю II.

«Царские дни» — это событие, которое объединяет десятки тысяч людей.

В наши дни особое значение имеет молитва за тех, кто служит в зоне специальной военной операции, и за мир в стране.