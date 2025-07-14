Скончался режиссер и продюсер Юрий Мороз

На 69-м году жизни скончался продюсер, режиссер и актер Юрий Мороз, сообщают российские СМИ со ссылкой на актера Дмитрия Харатьяна и журналистку Ларису Малюкову. По данным последней, Мороз долго и тяжело болел.

Юрий Мороз является выпускником Школы-студии МХАТ (курс Виктора Монюкова), также он окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). После выпуска работал в театре Ленком.

Мороз снимался в фильмах "Принцесса цирка", "Мэри Поппинс, до свидания!", а в сериале "Каменская" снимался и был режиссером и продюсером, там же в одном из эпизодов снималась его первая супруга Марина Левтова. Экранизировал "Братьев Карамазовых" и цикл "Пелагия и белый бульдог".

В 2021 году Юрий Мороз стал режиссером третьего сезона сериала "Содержанки", в котором снялась его дочь Дарья Мороз.

В 2000 году Марина Левтова погибла в автокатастрофе, в 2003 году Мороз женился во второй раз – на актрисе Виктории Исаковой. В том же году у супругов родилась дочь Марина, но она умерла через несколько месяцев. В 2015 году появилась на свет их вторая общая дочь Варвара.