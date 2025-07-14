14 Июля 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Баден-Баден" в Екатеринбурге открылся после отравления сотрудников. Пострадавших ждут премии

В термальном комплексе "Баден-Баден" в Екатеринбурге прокомментировали ситуацию с массовым отравлением своих сотрудников. Там заявили, что термы работают в штатном режиме, а всех пострадавших ждут премии.

Ранее сообщалось, что всего хлором отравился 31 человек. По данным регионального Минздрава, у 13 пострадавших легкое состояние, один человек находится в состоянии средней тяжести, а 12 уже отправлены на амбулаторное лечение. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского "Баден-Баден", все случилось из-за того, что накануне один из сотрудников комплекса при проведении плановых работ по обслуживанию оборудования в техническом помещении допустил случайный разлив обеззараживающего средства.

"Следуя инструкциям, старший администратор смены попросил гостей покинуть примыкающие помещения. Также по инструкции на место была вызвана "скорая", которая оказала всю необходимую помощь нашим сотрудникам. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников компании были приняты все необходимые меры по устранению последствий. Все технические помещения были проветрены, проведена санитарная обработка", - рассказали в "Баден-Бадене".

По их данным, находящиеся в медучреждении чувствуют себя хорошо и вернутся к работе уже в ближайшее время.

"Руководством компании было принято решение отметить и поощрить премиями всех сотрудников, которые проявили в сложившейся ситуации самообладание и четко выполняли свои обязанности по инструкции, не допустив негативных последствий", - заявили в пресс-службе, извинившись за доставленные неудобства.

Там добавили, что в данный момент комплекс работает в штатном режиме, проведена санитарная обработка помещений, а здоровью гостей ничего не угрожает.

Теги: Баден-Баден, отравление, сотрудники, Екатеринбург


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Развитие сюжета:

Ранее 14.07.2025 13:18 Мск О массовом отравлении в "Баден-Бадене" в Екатеринбурге доложат главе СК

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