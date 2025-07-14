В Омском районе прошел IX туристический слет под девизом "За нами будущее!"

Накануне в Омском районе состоялось открытие IX туристического слёта активной и талантливой молодежи «За нами будущее». В этом году слёт проходит под девизом «Полетели!»: молодёжь Омского района ждёт космическое приключение.

Как сообщает газета "Омский пригород", творческое оформление биваков участники слета провели перед торжественным открытием. Исходя из тематики, были креативные воплощения планет, звёзд, ракет, летающих тарелок, скафандров и глобуса Земли.

В ходе торжественного открытия слета состоялась перекличка 15 команд - экипажей: Богословского, Дружинского, Иртышского, Ключевского, Комсомольского, Красноярского, Лузинского, Надеждинского, Омского, Петровского, Розовского, Усть-Заостровского поселений, а также команда молодых специалистов управления культуры Омского района «Импульс», команда экс-организаторов слёта «Воины выходного дня» и команда «Факел» ООО «Газпромтрансгаз Томск».

С напутственными словами от имени администрации муниципалитета обратилась начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорта Омского района Наталья Волкова.

В ходе церемонии открытия были отмечены лауреаты ежегодной молодёжной премии главы Омского района, присуждаемой за активное участие реализации государственной молодежной политики в Омском районе. Обладателями наград стали специалисты Центра по работе с детьми и молодёжью Омского района Елена Аппельганц (Усть-Заостровское с/п), Евгения Зитнер (Омское с/п) и заведующая детским садом «Розовский» Ольга Стельмахова. Сотрудникам ЦРДМ Омского района были вручены награды от областного министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта, благодарственными письмами были отмечены директор Центра по работе с детьми и молодёжью Омского района Елена Скакун, специалисты Алина Викулова и Вероника Вебер (Комсомольское c/п), а почётной грамотой была удостоена специалист Марина Резаева (Лузинское c/п).

По окончании церемонии открытия прозвучал старт для командной эстафеты. Затем прошел конкурс поваров «Это вам не тюбики» и волейбольный турнир.

Всего же в рамках слета было организовано множество активностей - и туристическая полоса, и соревнования по дартсу, и каникросс, и многое-многое другое. В программе слета были и творческие кейсы - вечер знакомства «Летим в бескрайний космос», дискотека «На одной орбите…», забег «Ночной Приключенец», гонка героев «Через время и пространство», вечер у костра «Песни далёких планет», создание арт-объекта «Портал Зеленовка 2025».