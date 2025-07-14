В Москве осуждён экс-совладелец Внешпромбанка Беджамов

В столичном суде экс-совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов осуждён за четыре преступления. Расследование шло по статье "Присвоение или растрата".

Приговор Хамовнического райсуда – 14 лет колонии общего режима. Также удовлетворён гражданский иск представителя потерпевшего. Срок отбытия наказания в виде лишения свободы исчисляется с момента задержания Беджамова на территории России, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В 2024 г. Хамовнический суд Москвы приговорил к 13 годам колонии бывшую президента Внешпромбанка Ларису Маркус за хищение 156 миллиардов рублей.