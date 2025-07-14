В Тюмени мужчина утонул в Туре на глазах знакомых

В Тюмени следователями проводится проверка по факту гибели мужчины во время купания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

11 июля 2025 года, днем, житель Тюмени 1988 года рождения, утонул в реке Тура на глазах своих знакомцев, с которыми отдыхал. Тело мужчины удалось извлечь из воды только 12 июля.

Проводится доследственная проверка. Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.