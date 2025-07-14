Wildberries разрешили открыть склад в Шушарах

Маркетплейсу Wildberries разрешили открыть склад в Шушарах. Ранее он сильно пострадал от огня.

"Сегодня пишу вам с большим трепетом на душе. Наш "Феникс" снова в строю. Склад в Шушарах получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Мы ждали этого полтора года с момента пожара", - написала основатель маркетплейса Татьяна Ким в своём telegram-канале.

Пожар на складе в Шушарах произошел 13 января 2024 г. Огонь охватил 75 тыс. кв. метров, обрушились кровля и стены. Следствие рассматривает различные версии пожара, в том числе поджог. Эксперты оценили ущерб в 13-15 млрд руб. Госстройнадзор заявил, что здание сгоревшего склада Wildberries не было введено в эксплуатацию, ведомство не давало такого разрешения.