На Украине убиты азербайджанцы, подозреваемые в покушении на полковника СБУ

На Украине при задержании были убиты двое граждан Азербайджана – мужчина и женщина. Их подозревали в причастности к покушению на полковника СБУ Ивана Воронича, пишут украинские СМИ. Якобы, иностранцы оказали сопротивление при задержании.

Воронич был убит в Киеве 10 июля – неизвестный подошел к нему во дворе жилого дома и расстрелял в упор из пистолета с глушителем. По данным СМИ, погибший был старшим оперативным сотрудником 1-го отдела 16-го управления ЦСО (Центра специальных операций) (по другим данным – руководителем 5-го управления контрразведки СБУ), которое, по некоторым данным, занимается организацией диверсий на территории России.

Украинские СМИ сообщили, что погибшие азербайджанцы – это Хагани Гулализада и Нармин Гулиева, им приписывают связь с "криминальными кругами в России". Сообщается, что Гулализада мог быть исполнителем покушения на Воронича.