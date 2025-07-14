Суд вынес приговор 17-летнему екатеринбуржцу, убившему из ревности девушку и ее мать

14 Июля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азербайджанский прецедент

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд вынес приговор 17-летнему екатеринбуржцу, убившему из ревности девушку и ее мать

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор 17-летнему местному жителю, убившему в ноябре2023 года девушку, ее мать и собаку пароды шпиц. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, что 13 ноября в квартире по улице Билимбаевской осужденный, управляемый ревностью и личной неприязнью, набросился на девушку с кухонным ножом и нанес девять ударов в шею и грудную клетку. Затем, зная, что в квартиру скоро вернется мать подруги, из страха быть пойманным, подросток спрятался на кухне, а после набросился и на женщину, нанеся ей не менее 15 ударов по жизненно-важным органам. После этого, он два раза ударил ножом собаку, принадлежавшую потерпевшим. Все трое погибли на месте.

Совершив преступление, подросток похитил телефоны своих жертв и банковскую карту, с которой, вместе со своим знакомым 2005 г.р., снял 40 тыс. рублей. Однако долго скрываться у подростков не получилось.

"В ночь на 14 ноября 2023 года сотрудникам роты № 4 полка ППСП УМВД России по городу Екатеринбургу, находившимся на патрулировании, поступило сообщение о том, что в квартире дома по улице Билимбаевской совершено убийство двух человек, - рассказывает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Выдвинувшись по указанному адресу, сотрудники ППСП выяснили, что дверь в указанную квартиру заперта. Затем они установили, что лицо, причастное к данному преступлению, скрывается в одной из квартир по улице Бебеля. Полицейские прибыли по вновь названному адресу и обнаружили подозреваемого в одной из комнат. При его личном досмотре были изъяты ключи от квартиры дома по улице Билимбаевской, где впоследствии действительно обнаружены тела двух убитых человек".

В региональном СКР Накануне.RU рассказали, что в отношении уже 17-летнего подростка провели психолого-психиатрическую экспертизу, которая подтвердила его вменяемость в период совершения преступления. Результаты показали, что в настоящее время он может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В связи с этим, причин настаивать на принудительных мерах медицинского характера - нет.

Сегодня суд признал подростка виновным по пп. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление), и приговорил к 9,5 годам лишения свободы в воспитательной колонии, а также постановил выплатить компенсацию морального вреда родственникам погибших в размере 4 млн рублей. От отбытия наказания по ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба, а также с банковского счета) и по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) подростка освободили в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Его знакомого - 20-летнего екатеринбуржца признали виновным по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, с банковского счета) и приговорили к 3,5 годам лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.

Теги: Екатеринбург, убийство, ревность, приговор


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети