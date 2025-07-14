Суд вынес приговор 17-летнему екатеринбуржцу, убившему из ревности девушку и ее мать

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор 17-летнему местному жителю, убившему в ноябре2023 года девушку, ее мать и собаку пароды шпиц. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, что 13 ноября в квартире по улице Билимбаевской осужденный, управляемый ревностью и личной неприязнью, набросился на девушку с кухонным ножом и нанес девять ударов в шею и грудную клетку. Затем, зная, что в квартиру скоро вернется мать подруги, из страха быть пойманным, подросток спрятался на кухне, а после набросился и на женщину, нанеся ей не менее 15 ударов по жизненно-важным органам. После этого, он два раза ударил ножом собаку, принадлежавшую потерпевшим. Все трое погибли на месте.

Совершив преступление, подросток похитил телефоны своих жертв и банковскую карту, с которой, вместе со своим знакомым 2005 г.р., снял 40 тыс. рублей. Однако долго скрываться у подростков не получилось.

"В ночь на 14 ноября 2023 года сотрудникам роты № 4 полка ППСП УМВД России по городу Екатеринбургу, находившимся на патрулировании, поступило сообщение о том, что в квартире дома по улице Билимбаевской совершено убийство двух человек, - рассказывает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Выдвинувшись по указанному адресу, сотрудники ППСП выяснили, что дверь в указанную квартиру заперта. Затем они установили, что лицо, причастное к данному преступлению, скрывается в одной из квартир по улице Бебеля. Полицейские прибыли по вновь названному адресу и обнаружили подозреваемого в одной из комнат. При его личном досмотре были изъяты ключи от квартиры дома по улице Билимбаевской, где впоследствии действительно обнаружены тела двух убитых человек".

В региональном СКР Накануне.RU рассказали, что в отношении уже 17-летнего подростка провели психолого-психиатрическую экспертизу, которая подтвердила его вменяемость в период совершения преступления. Результаты показали, что в настоящее время он может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В связи с этим, причин настаивать на принудительных мерах медицинского характера - нет.

Сегодня суд признал подростка виновным по пп. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление), и приговорил к 9,5 годам лишения свободы в воспитательной колонии, а также постановил выплатить компенсацию морального вреда родственникам погибших в размере 4 млн рублей. От отбытия наказания по ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба, а также с банковского счета) и по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) подростка освободили в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Его знакомого - 20-летнего екатеринбуржца признали виновным по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, с банковского счета) и приговорили к 3,5 годам лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.