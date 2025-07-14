На Урале бывший сотрудник ФСИН получил срок за разглашение гостайны

На Среднем Урале оглашен приговор бывшему сотруднику ФСИН. Его признали виновным в разглашении гостайны и назначили условный срок.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, летом 2023 года сотрудник одного из исправительных учреждений региона разгласил третьему лицу сведения, составляющие государственную тайну. Когда все вскрылось, было возбуждено уголовное дело.

Теперь уже бывший тюремщик полностью признал свою вину. Свердловский областной суд назначил ему 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также он не сможет работать в системе ФСИН и в правоохранительных органах в течение 2 лет.