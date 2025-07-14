В Госдуме заявили об отсутствии предпосылок для блокировки Telegram и WhatsApp

В Госдуме заявили об отсутствии предпосылок для блокировки Telegram и WhatsApp в России. Там считают, что запуск "национального многофункционального сервиса" планируется "не вместо, а в дополнение" к существующим мессенджерам.

"WhatsApp и Telegram действительно выполняют не все требования действующего законодательства, и к ним могут применяться санкции, штрафные в том числе. Но предпосылок для блокировки этих мессенджеров на сегодняшний день я не вижу", - сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

Ранее сообщалось о запуске в тестовом режиме мессенджера Max от VK. По функционалу и дизайну интерфейса он похож на уже существующие сервисы, впрочем, пока число функций сильно ограничено. Несмотря на это, создатели уже успели отчитаться о миллионе скачиваний приложения. Власти хотят интегрировать в Max Госуслуги и платежный сервис. Критики отмечают, что суперсервис может быть удобен, но напрочь будет лишен анонимности (VK принадлежит госструктурам).