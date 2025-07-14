Лукашенко поздравил французов с Днём взятия Бастилии

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление народу Франции. Повод – годовщина взятия Бастилии, которая стала частью великой французской революции.

"14 июля – поворотная дата в истории борьбы французов за свои права и свободу. В современных условиях именно эти ценности приобретают особую значимость для государств, которые стремятся проводить независимую политику и самостоятельно определять собственное будущее", - говорит Лукашенко в поздравлении.

По мнению президента, исконная мудрость, рациональное мышление и традиционное дружелюбие, характерные народам Беларуси и Франции, помогут преодолеть разногласия и отчуждения, которые сегодня раздирают мир, и выведут на путь взаимного уважения и сотрудничества, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

14 июля 1789 г. восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию и освободили находившихся в ней заключённых.