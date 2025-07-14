Георгий Филимонов рассказал как и где оказывают помощь пострадавшим при обрушении моста

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал о первых мерах, которые были приняты в связи с происшествием.

«Самое главное сейчас – оказать всю необходимую помощь пострадавшим, это поручение выполняется областным министерством здравоохранения. Место происшествия обследовали специалисты регионального министерства транспорта. Приняли решение не ремонтировать упавшую конструкцию, а собрать мост заново на существующих опорах, предварительно их укрепив. Работы проведем максимально оперативно. Срок завершения – 17 июля», – сказал Георгий Филимонов.

В результате обрушения подвесного пешеходного моста через реку Юг между поселком Дуниловским и деревней Дунилово Никольского муниципального округа пострадали 12 человек.

Девяти из них оказана амбулаторная помощь, все они уже вернулись домой. Еще два человека – в стационаре районной больницы с ушибами. Одна пациентка находится в областном травмцентре в стабильном состоянии, угрозы для ее жизни нет.

Главе муниципалитета Дмитрию Мишеневу поручено организовать выплаты всем пострадавшим в размере 50 тысяч рублей – при тяжком вреде здоровью, 30 тысяч рублей – при вреде здоровью средней тяжести, 15 тысяч рублей – при легком вреде здоровью.

В настоящее время на территории всей Вологодской области, в том числе и в Никольском округе, проводится проверка всех подобных пешеходных объектов. Ситуация – на личном контроле Губернатора Георгия Филимонова.