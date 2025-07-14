Военный суд в Екатеринбурге признал пермяка виновным в призывах к поджогу военкоматов

Центральный военный суд в Екатеринбурге признал пермяка виновным в публичных призывах к террористической деятельности и деятельности, направленной против безопасности государства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.

Мужчину приговорили к 10 годам колонии.

Ранее сотрудники УФСБ установили, что фигурант разместил в интернете сообщения, содержащие признаки побуждения к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов, представителей органов государственной власти, а также призывов к организации поджогов военных комиссариатов. По выявленным фактам было возбуждено и расследовано уголовное дело. Автор постов был задержан и арестован. Виновный пытался обжаловать приговор, но он был оставлен без изменений.

Приговор вступил в законную силу.