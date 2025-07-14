Умер кинорежиссёр Александр Митта

Умер народный артист России, кинорежиссёр Александр Митта. Ему было 92 года.

"Мой дорогой папа ушёл из жизни сегодня. Любим, скорбим", - говорится в сообщении сына режиссёра Евгения, которое приводит ТАСС.

Александр Митта (при рождении - Рабинович) родился 28 марта 1933 г. в Москве. В 1955 г. окончил архитектурный факультет Московского инженерно-строительного института имени Куйбышева (сегодня это Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет). Дебютом Митты как режиссёра стала экранизация пьесы Александра Хмелика "Друг мой, Колька!.." (1961, киностудия "Мосфильм").