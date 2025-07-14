В Мордовии многодетная мать погибла, спасая утопающую дочку

В Мордовии погибли 37-летняя многодетная мать и ее старшая дочь – они спасли тонувшую младшую девочку из семьи.

ЧП произошло в Ковылкинском районе республики, когда семья с десятью детьми приехала отдыхать на реку Мокша.

СКР начал проверку, сообщается, что купание проходило в необорудованном для этого месте. Тела погибших из воды извлекли водолазы.

По данным Shot, пока отец семейства устанавливал палатки, дети начали купаться неподалеку. В какой-то момент 13-летняя дочка стала тонуть, ей на помощь бросились мама и старшая сестра. Ценой собственных жизней они спасли подростка.