Екатеринбуржец заплатит 550 тысяч рублей за один комментарий в соцсети

Житель Екатеринбурга заплатит крупный штраф за оставленный им комментарий в интернете.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, 39-летний житель уральской столицы признан виновным по статье УК РФ "Публичное оправдание террористической деятельности с использованием сети интернет". Как показало расследование, еще в октябре 2022 года уралец с мобильного телефона на своей личной странице в соцсети разместил комментарий под новостью о совершении террористического акта. В комментарии, по заключению судебной экспертизы, он оправдал действия террористов.

Как отметили в СК, свою вину екатеринбуржец полностью признал. Приговором суда ему назначен штраф в 550 тысяч рублей. Также он больше не сможет администрировать сайты и каналы с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

Напомним, недавно так называемый "блогер" из Новоуральска был признан виновным за оскорбление полицейского в интернете. Ему назначен штраф.