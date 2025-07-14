В Госдуму вносится законопроект об обязательной медстраховке для мигрантов

Группа депутатов вносит в Госдуму межфракционный законопроект, предлагающий обязать трудовых мигрантов иметь при себе и предъявлять на границе при въезде в Россию медстраховку, справку об отсутствии вирусов и инфекций, а также следов в организме наркотических и психотропных веществ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Мигранты должны предъявить действующий полис медицинского страхования, а также справки, подтверждающие отсутствие ВИЧ-инфекции, гепатитов B и C, сифилиса и туберкулеза. Отсутствие полного пакета документов будет основанием для отказа в пропуске через границу. В условиях дефицита кадров привлечение мигрантов неизбежно, но они не должны создавать новые проблемы.