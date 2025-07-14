Транспортная прокуратура проверит поезд "Анапа - Екатеринбург", где не работают кондиционеры

До Уральской транспортной прокуратуры дошла новость о неработающих кондиционерах в пассажирском поезде N 290 сообщением "Анапа - Екатеринбург". Из-за этого люди были вынуждены более двух суток находиться в вагонах, температура в которых достигала плюс 32-36 градусов.

"В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о ненадлежащей работе кондиционеров в пассажирском поезде. Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения перевозчиком законодательства о защите прав потребителей", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее Telegram-канал "Осторожно, новости" опубликовал жалобы пассажиров, которым не повезло сеть на поезд N 290. По их словам, кондиционеры не работают даже в купе повышенного комфорта. Среди пассажиров много семей с детьми и людей с ограниченными возможностями. Еще в начале поездки было озвучено, что в Ростове-на-Дону вагоны заменят, но этого так и не произошло.

"Начальник поезда обращался к руководству и просил снять с продаж места, где не работают кондиционеры. Но пассажиры все прибывают и прибывают", - рассказали очевидцы, добавив, что проблема с этим маршрутом возникает из года в год, но, даже несмотря на отзывы с жалобами на состояние вагонов, ситуация не меняется.