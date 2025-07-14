14 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Украинский "Навальный" обвинил Зеленского в коррупционном авторитаризме

Глава украинского "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин обвинил Зеленского в коррупции. Он заявил об этом после того, как ему на днях вручили подозрение в фиктивном нахождении на военной службе и завладении чужим имуществом путем мошенничества. По этим статьям ему грозит до 10 лет тюрьмы.
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Сообщается, что он систематически уклонялся от мобилизации. Он пошел в ВСУ добровольцем еще в 2022 году, но в течение трех лет фактически уклонялся от реальной службы под предлогом разных командировок, лишь числясь в ВСУ. Также ему вменяется использование внедорожника, ввезенного на Украину в качестве гуманитарной помощи для ВСУ, в личных целях. У него прошли обыски.

Шабунин назвал инициатором своего преследования лично Зеленского. Он обвинил Зеленского, который "нанес прямой удар по украинской демократии, свободе слова и правам граждан", а также "опозорил статус военнослужащего". Будто бы Шабунин добровольно вступил в ряды ВСУ, а вот Зеленский ранее четырежды уклонялся от повесток из военкомата. И, пользуясь военным конфликтом, делает уверенные шаги в направлении "коррумпированного авторитаризма". Издание "Украинская правда" возмущена молчанием Запада по поводу преследования Шабунина. Экс-президент Петр Порошенко (внесен в России в список террористов и экстремистов), который ранее обвинял Зеленского в уклонении от службы, тоже поддержал Шабунина.

Сам Шабунин уже мобилизован и заявил, что его переводят на фронт. Он связывает это с его критикой законопроекта, который предлагает исключить уголовную ответственность за преступления при выполнении оборонных контрактов. Плюс критика Зеленского.

"Зеленского уже даже видимость законности не интересует. Чистой воды Людовик XIV: "Государство - это я... Угнаться. Запугать. На примере нескольких показать всем, что, если захочет, он может делать что угодно и с кем угодно", - написал Шабунин.

Он тоже, как и недавно мэр Киева Виталий Кличко, заявил о том, что от Зеленского исходит "вонь коррупционного авторитаризма".

Политолог Сергей Марков пишет, что простые украинцы "ненавидят всех этих активистов на западных грантах". И счастливы, что хотя бы кого-то из них посадят за коррупцию. Но главный коррупционер - это сам Зеленский.

Теги: зеленский, шабунин, всу, коррупция


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