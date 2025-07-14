В Сургуте во время капремонта с дома упали куски металла: разбиты окна, повреждены машины

Во время капитального ремонта многоэтажки №55 по проспекту Ленина в Сургуте с крыши дома упало несколько профлистов, которые разбили стекла в окнах и припаркованные автомобили. Видео инцидента опубликовали в паблике К-информ. Автор видеоролика также отмечает, что рабочие находятся на крыше без страховки.

Жильцы выразили недовольство работой подрядчика.



"На видео это он красит, а ранее устанавливали козырьки без страховки и отдыхали в солнечную погоду свесив ноги. В доме 108 квартир, каждая ежемесячно платит за капремонт. Мы заслужили такой "качественный" ремонт? А потом еще бегать по страховым из-за машин? И окна пластиковые мы за свой счёт ставили себе в собственную квартиру. Кто теперь будет нести ответственность?"

По информации из открытых источников, дом №55 обслуживает УК "Монолит". На момент публикации материала получить оперативный комментарий от управляющей компании не удалось.