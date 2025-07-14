Интересы россиян в суде смогут представлять только адвокаты - законопроект

Министерство юстиции России опубликовало для общественного обсуждения законопроект об "адвокатской монополии". В случае, если его одобрит парламент, интересы россиян (физлиц и организаций) в судах смогут представлять только адвокаты, тогда как сейчас по административным, гражданским и арбитражным искам представителем может быть человек с высшим образованием.

Также предлагаются различные ужесточения: для получения адвокатского статуса, для проведения экзамена на получение такого статуса, также вводится теоретическая возможность прекращения статуса адвоката по решению суда – если Минюст подаст такой иск на решение Федеральной палаты адвокатов.

Власти обещают, что все желающие успеют получить статус адвоката – предлагается ввести изменения с 2028 года, пишет "Коммерсант".

В Минюсте объясняют желание реформировать институт адвокатуры из-за якобы поступающих жалоб на низкое качество юридических услуг.

Сообщается, что граждане сохранят право лично представлять свои интересы в суде. Также изменения не будут распространяться на споры в мировых судах и на дела об административных правонарушениях.