Германия не будет передавать Украине Taurus и Patriot

Германия не будет передавать Украине ракеты Taurus и системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус.

Из 12 немецких систем Patriot три были переданы Киеву, ещё две – Польше, одна служит для техобслуживания или обучения. В распоряжении остаются только шесть систем, пишет "Ъ".

При этом в ближайшие недели Украина получит первые дальнобойные системы вооружения, произведенные за счёт Германии. Об этом заявил генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг, курирующий помощь Украине. По его словам, подписано соглашение между украинской промышленностью и министерством обороны Украины, финансируемого Германией.

Эта инициатива была запущена в конце мая, и в её рамках ВСУ уже к концу июля получат первые дальнобойные системы вооружения, а позже будут поставки в большом количестве, которое будет выражаться трехзначным числом. При этом Фройдинг не назвал конкретные системы вооружения, хотя немецкие СМИ пишут о ракетах. Также генерал ушёл от ответа по поводу поставок ракет Taurus. Но сказал, что нужны комплексы вооружений, способные поражать склады, командные пункты, аэродромы и самолёты в глубине российской территории.