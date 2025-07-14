На юг России пришла аномальная жара до 41 градуса

В северокавказских регионах установилась аномальная жара, в связи с чем в МЧС выпустили штормовое предупреждение.

Так, по данным синоптиков, в Чечне (за исключением горных районов) ожидается жара в +40…+41 градус, такая же ситуация и в соседних республиках. Максимальные отметки термометры покажут в послеобеденное время.

В Ставропольском крае также до +39, в отдельных районах региона введен режим чрезвычайной пожароопасности (5 класс).

А вот из Москвы аномальная жара ушла. Всю неделю в столичном регионе будут идти дожди. При этом дневные температуры все равно превысят 20 градусов, ночные зафиксируются в районе 15 градусов.