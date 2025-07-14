Германия анонсировала передачу Украине дальнобойного оружия

В ближайшие недели Украина получит первые дальнобойные системы вооружения, произведенные за счет Германии. Об этом заявил генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг, курирующий помощь Украине.

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По его словам, подписано соглашение между украинской промышленностью и министерством обороны Украины, финансируемого Германией. Эта инициатива была запущена в конце мая, и в ее рамках ВСУ уже к концу июля получат первые дальнобойные системы вооружения, а позже будут поставки в большом количестве, которое будет выражаться трехзначным числом. При этом Фройдинг не назвал конкретные системы вооружения, хотя немецкие СМИ пишут о ракетах. Также генерал ушел от ответа по поводу поставок ракет Taurus. Но сказал, что нужны комплексы вооружений, способные поражать склады, командные пункты, аэродромы и самолеты в глубине российской территории.

В июне немецкое издание Der Spiegel сообщало, что Берлин выделяет 100 млн евро на производство дронов "Лютый", имеющих дальность более двух тысяч километров. Возможно, речь шла о финансировании именно этого проекта. Военный обозреватель Bild Юлиан Репке пишет, что Германия как раз оплатит несколько сотен единиц оружия, произведенного Киевом. Есть версия, что на самом деле все же будут переданы немецкие ракеты, но они будут оформлены как произведенные на Украине и лишь профинансированные Германией.

Зеленский уже заявил, что готовит новые удары большой дальности по территории России. А в конце июня министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о намерении режима значительно увеличить число дальнобойных ударов по территории России с использованием беспилотных летательных аппаратов.