Морковь и свекла рекордно подорожали с начала года

С начала текущего года морковь и свекла рекордно подорожали, по сравнению с другими овощами.

По данным Росстата, их стоимость увеличилась до 62,6% и 62,4% соответственно. Цена на картофель, который до этого занимал первое место, поднялась на 48,47%. Если цены на свеклу и картофель за последнюю неделю показали снижение на 3,8% и 2,6% соответственно, то морковь продолжает дорожать.

За неделю его стоимость в среднем по стране увеличилась на 4,5%. В отдельных регионах, например, в Удмуртии, рост цен на морковь составил 14,5%, а в некоторых субъектах наблюдается дефицит.

В Кемеровской области власти объясняют отсутствие моркови тем, что в регионе закончился урожай 2024 года. На нехватку также пожаловались жители Башкирии. Сложность ценовой ситуации признают крупные аграрные отраслевые объединения России, сообщают "Известия".

Ранее депутат заксобрания Пермского края предложил способ остановить взлет цен на картофель.