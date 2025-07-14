Власти РФ хотят частично отменить очные проверки бизнеса

Министерство труда России предложило исключить плановые проверки в отношении компаний, чья деятельность относится к значительной, средней и умеренной категориям риска.

Минтруд разработал соответствующий проект постановления. Инициатива не затронет предприятия, которые относятся к высокому риску. К ним, например, относятся, вредные производства. Ведомство также предлагает, чтобы Роструд мог онлайн проводить профилактические, инспекционные визиты, рейдовые осмотры и выездные проверки. Для этого будут использоваться видео-конференц-связь или мобильное приложение "Инспектор". Как ожидается, эти меры помогут снизить административную нагрузку на бизнес.

Как заявил член Московского регионального отделения "Деловая Россия" Алексей Хижняк, дистанционный формат несет в себе частично тот самый риск–ориентированный подход, позволяя убедиться, что предприятие работает в рамках установленных законом норм. По словам экспертов, в среднем до трех человек отвлекается от работы для организации или участия в контрольных мероприятиях.

В 2024 году россияне подали 220 тыс. обращений в трудовую инспекцию. Наиболее частые жалобы касаются оплаты и охраны труда, а также связаны с оформлением отношений с работодателем, сообщают "Известия".

Ранее Минэк предложил навсегда отказаться от плановых проверок бизнеса.